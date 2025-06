Casa degli Artisti di Mazzunno. Si apre Spazio del Suono

Spazi del suono nella Casa degli Artisti di Mazzunno. Si apre oggi e fino all’8 giugno la mostra che è una restituzione pubblica del percorso laboratoriale condotto dagli artisti Milena Berta e Alessandro Pedretti (molom) con gli alunni delle cinque classi di scuola primaria e della prima della secondaria di primo grado di Angolo Terme. L’iniziativa si inserisce nel progetto didattico e culturale Spazi del Suono, che promuove l’esplorazione del paesaggio sonoro attraverso pratiche artistiche e percettive. Tre le fasi principali in cui si è articolato il laboratorio: introduzione all’ascolto consapevole, tramite esercizi sensoriali e giochi sonori; registrazione dei suoni interni ed esterni alla scuola, con microfoni ambientali e a contatto; restituzione grafica dell’esperienza, con la creazione di mappe e partiture visive trasformate in stampe calcografiche. La mostra, realizzata dagli artisti con il Comune di Angolo Terme e l’istituto comprensivo Darfo 2, presenta una selezione dei materiali realizzati, con particolare rilievo per sei grandi mappe visive collettive, frutto del lavoro condiviso tra studenti e artisti. Le opere esposte offrono una sguardo poetico e inedito sul paesaggio sonoro scolastico, invitando il pubblico a riflettere sull’ascolto come strumento di relazione, conoscenza e immaginazione.

Federica Pacella