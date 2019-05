Brescia, 30 maggio 2019 - Infortunio mortale sul lavoro questo pomeriggio a Capriolo, in un'azienda metalmeccanica di via Colombara del Bosco. I fatti sono accaduti attorno alle 16 e la dinamica è ancora tutta da ricostruire. Al momento è noto che la vittima è un 35enne di Paratico con tre figli. Secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto incastrato in un tornio che si era bloccato, all’interno della proprietà aziendale. I colleghi hanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico 112, che ha inviato sul posto due ambulanze, l’elicottero, i vigili del fuoco di Brescia e quelli di Chiari. Sul posto ci sono anche i carabinieri e la polizia locale.

© Riproduzione riservata