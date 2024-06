Capriolo, a terra sanguinante con un coltello nel petto: caccia all'aggressore

Capriolo (Brescia) – Un giovane a terra, con un coltello piantato nel petto.

E’ successo la notte tra lunedì a martedì a Capriolo, nei pressi dell’ingresso al casello autostradale, al confine con Palazzolo sull’Oglio. Il ferito è un 25enne albanese. Trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, con il trascorrere delle ore le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto. Non è in pericolo di vita.

A dare l’allarme è stato un passante, che appena passata la mezzanotte ha notato il ragazzo accasciato in via Liguria, nel sangue. L’episodio è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chiari, al lavoro per identificare l’autore dell’accoltellamento. Da chiarire anche il movente.