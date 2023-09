Brescia, muore la compagna di giochi Carla e il cane Bamboo la veglia sulla tomba. Il video commuove la rete

Brescia, 27 settembre 2023 – Sono i migliori amici dell’uomo, ma anche tra loro sanno essere amici e volersi bene e soffrire per la mancanza del compagno di giochi. Così da quando Carla è scomparsa, Bamboo resta per ore vegliarla sulla tomba, allestita nel punto dove entrambi passavano le giornate insieme. La storia di Carla e Bamboo, due cani bresciani inseparabili in vita, ma divisi dal destino ha commosso i social dopo che Giulia Pulcini, titolare della Scuderia Ippokampo, un centro equestre a Borgosatollo, ha condiviso le immagini del pastore australiano di due anni sdraiato sulla tomba della sua migliore amica.

La storia

Da quando Carla, un pastore tedesco di 9 anni è scomparsa, il 18 settembre scorso, in seguito a una breve malattia, Bamboo appena arriva nella scuderia scende dall’auto della sua padrona e va a sdraiarsi sulla tomba dell’amica. E lì trascorre la maggior parte della giornata, accanto a una piccola croce in legno e ad un alberello piantato nel punto in cui è sepolta la sfortunata cagnetta. Un gesto immortalato in un video pubblicato sui social, che ha commosso e intenerito la rete.

Bamboo sulla tomba della compagna di giochi

“Ieri Carla, la migliore amica di Bamboo si è addormentata – ha scritto in un post Giulia Pulcini – , abbiamo così deciso di piantare una piantina in sua memoria in scuderia Ippokampo in modo che, vedendola crescere negli anni, è un po’ come se Carla fosse lì con noi. Stamattina Bamboo, scendendo dalla macchina, è andato immediatamente a sdraiarsi vicino alla sua migliore amica. È stata una scena tanto commovente quanto straziante, che ci ha lasciati senza parole. È incredibile come un cane possa capire così tanto senza che nessuno gli abbia spiegato nulla. Grazie Carla, grazie Bamboo siete qualcosa di speciale e lo rimarrete per sempre".

L’addio a Carla

In un altro post Giulia ricorda la cagnetta scomparsa e condivide un video in cui gioca insieme a Bamboo: “Ciao Carletta, hai sempre rubato il cuore di tutti quelli che hai incontrato. Con te se ne è andato un pezzo del mio. Buon ponte lupacchiotta bella”