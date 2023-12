Camion perde un enorme palo. Auto sfondata, salva 72enne

STROZZA (Bergamo)

Tragedia sfiorata ieri mattina a Strozza, sul versante orientale della Valle Imagna, in un incidente dove soltanto per miracolo non ci è scappato il morto. Alle 11.30 un camion che percorreva via Piave ha perso il carico. Un enorme palo in ferro è finito dritto dentro a una Panda che procedeva nel senso di marcia opposto, sfondandone l’abitacolo. Alla guida dell’utilitaria, una pensionata di 72 anni che ha visto il tubo in ferro trafiggere il finestrino e penetrare nella sua macchina come una lancia. Sarebbe bastato poco perché l’incidente si tramutasse in tragedia. Questioni di pochi centimetri. Evidentemente il carico sul rimorchio del camion non era stato affrancato bene. Ma al disastro potrebbe aver contribuito anche la manovra del conducente del mezzo. Per fortuna il tubo ha attraversato la vettura dalla parte del passeggero e la 72enne è stata colpita solo marginalmente.

Sarebbe bastato poco perché la pensionata al volante subisse danni anche gravissimi. Certo è che le immagini dell’incidente sono impressionanti. La signora in quegli attimi di terrore è apparsa incredula, lo sguardo stralunato. Il camionista si è immediatamente fermato, ed è scattato l’allarme. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e l’ambulanza, nel frattempo è stato richiesto anche l’invio di una squadra di vigili del fuoco dal vicino distaccamento di Zogno. La pensionata, sotto choc, dopo essere stata soccorsa dal personale medico di Almè è stata successivamente trasportata al Policlinico Ponte San Pietro, dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso.

Spavento a parte le sue condizioni – miracolosamente, appunto – non sono considerate gravi dai medici. Per i rilievi di legge e la viabilità da regolare sono intervenuti sul luogo dell’incidente, in via Piave, i carabinieri della Compagnia di Zogno. Il camionista è stato multato per 87 euro e gli sono stati decurtati tre punti dalla patente.

Francesco Donadoni