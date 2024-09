Cade dal lucernario del capannone: gravissima bambina di nove anni

Marcheno, (Brescia) 3 settembre 2024 – Una bimba di appena nove anni di Marcheno dalle scorse ore è ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è sottoposta a cure intensive nel reparto pediatrico dopo che è rimasta gravemente ferita sabato pomeriggio in seguito alla caduta da un lucernario sul tetto di una fabbrica di armi di cui il padre è custode.

L’incidente si è verificato in un momento libero. Il nucleo famigliare originario del Burkina Faso, stava per uscire a fare una passeggiata quando sono accaduti i fatti. La mamma della bimba, mentre si preparava si è resa conto che la figlioletta si era allontanata e così ha iniziato a cercarla per tutto l’appartamento, senza però riuscire a trovarla. Il padre ha deciso di controllare all’interno di uno dei capannoni dell’azienda adiacente alla loro abitazione: una fabbrica di armi dove lavora da tempo come custode. Qui ha trovato la piccola a terra, priva di conoscenza e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dai carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia, intervenuti sul posto, la bambina sarebbe salita sul tetto del capannone, probabilmente per giocare. Non è chiaro se si sia trattato della prima volta o se per lei quello fosse un gioco emozionante con cui sfidare il proprio coraggio. I militari cercheranno di capirlo e di ricostruire con esattezza quando successo nella proprietà dell’azienda valtrumplina, che nel settore armiero è molto conosciuta. Quello che è certo è che mentre la bimba era in piedi sul tetto, impegnata nelle sue attività, un lucernario in plexiglass si è aperto sotto i suoi piedi, facendola precipitare per diversi metri. Violento l’impatto con il suolo, la bambina ha sbattuto la testa sul pavimento rimanendo esanime. Quando i genitori l’hanno trovata hanno chiamato i soccorsi contattando il numero unico per le emergenze 112. Trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Bergamo, la bambina è ora in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva, le sue condizioni sono stabili.