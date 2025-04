Bus elettrici su linee extraurbane. Arriva Italia potenzia la flotta

Cinque autobus elettrici di ultima generazione. Li ha presentati Arriva Italia, azienda che nel Bresciano si occupa del trasporto pubblico extraurbano, che va a potenziare la flotta con mezzi più sostenibili. Dei cinque bus K9UD a marchio Byd, due sono stati recentemente introdotti nella flotta e tre entreranno in servizio a breve. Acquistati anche grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr, garantiranno una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Entro il 2026 è prevista l’immatricolazione a Brescia di altri 14 bus elettrici e di 40 a basse emissioni, per un investimento di oltre 40 milioni nel periodo 2025-2028.

Per il rifornimento, è stato realizzato l’impianto di Greenture (società controllata da Snam) al servizio del deposito di Brescia di via Togni e dei 110 veicoli a metano operanti su Brescia e provincia. L’impianto può fare un pieno completo in meno di 20 minuti e rifornire fino a quattro autobus contemporaneamente, con due operatori dedicati e appositamente formati. "L’adozione di queste nuove tecnologie – ha detto Angelo Costa, l’ad di Arriva Italia – ci consente di offrire un servizio sempre più efficiente, comodo e rispettoso dell’ambiente, in linea con le tendenze internazionali del settore".

Presente all’inaugurazione l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, che ha fatto il punto sulla mobilità green in regione. "Entro il 2026 entreranno in servizio, su tutto il territorio regionale, circa 1.070 nuovi autobus, di cui 800 mezzi già circolanti". Per il 2024-28, la Regione ha previsto un contributo di 105 milioni da erogare alle Agenzie del Tpl, nell’ambito del Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile. "L’Agenzia di Brescia ha programmato l’acquisto di 4 autobus urbani elettrici e 43 autobus urbani a metano".

Federica Pacella