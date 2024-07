Brescia, il Comune vuole raddoppiare la linea tranviaria T3

Brescia, 10 luglio 2024 – A pochi giorni dall’approvazione in Consiglio comunale del progetto della linea T2 del tram Pendolina-Fiera, la Loggia punta al raddoppio con la tramvia T3 Oltremella (Vallecamonica)-Centro-Bornata. Ad annunciarlo, la sindaca Laura Castelletti e l’assessore alla Mobilità, Federico Manzoni, che hanno dato mandato a Brescia Mobilità per la valutazione e la redazione della proposta progettuale, economico-finanziaria e organizzativo-gestionale per la realizzazione, finanziabilità e gestione della tramvia T3, in risposta all’avviso numero 3 pubblicato dalla Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Puntiamo ad entrare nella graduatoria del Ministero – ha spiegato Castelletti –. Vogliamo realizzare una città attenta all’ambiente, all’aria, e per questo puntiamo a rendere competitivo il trasporto pubblico rispetto al privato”. La nuova tratta sarebbe lunga poco più di otto chilometri e, come spiegato da Manzoni, permetterà di andare a realizzare anche un servizio tramviario T4, tra Fiera e Bornata.

«Ciò sarebbe possibile con due linee di infrastrutturazione". C’è tempo fino ad ottobre per presentare il progetto, poi si vedrà se, come già il T2, anche il T3 potrà essere finanziato dal Ministero e, quindi, procedere con l’iter amministrativo. La realizzazione della T3 sarà l’occasione per riqualificare le arterie viarie: in particolare, si prevede una riqualificazione urbanistica complessiva di viale Piave. Per non parlare della possibilità di spostarsi in questa zona della città senza utilizzare l’auto.