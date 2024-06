Brescia sceglie il play: è Nikola Ivanovic. Varese attende l’ok di Mannion e McDermott

Non solo Nicolò Melli al centro del mercato del basket lombardo. In casa Brescia, Cremona e Varese si agisce, eccome, e allora iniziano ad arrivare le prime certezze. La squadra del Cidneo riparte da Peppe Poeta, e con Amedeo Della Valle stringe per il rinnovo di Miro Bilan. Accordo ormai raggiunto, mentre è ufficiale la firma del playmaker montenegrino Nikola Ivanovic, reduce da una stagione in Russia con il Runa. Ex Budcnost, visto in Italia con l’Orlandina, ecco un giocatore da 14 punti di media e 4 assist in VTB. La Vanoli Cremona invece ha rinunciato a Simone Zanotti, e messo sotto contratto tre emergenti. Federico Poser è un’ala/centro di 203 centimetri classe 1999. "Coach Cavina e Andrea Conti hanno dimostrato grande interesse e mi hanno voluto. Ho avuto fin da subito una bella impressione: Marco Cusin e Niccolò De Vico mi hanno parlato bene sia della città che della società" le sue parole. Da Trento è invece arrivata la guardia Luca Conti. Del 1999 è anche il play Federico Zampini: "Realizzo il sogno di giocare in Serie A". Per lui ultima stagione in A2 a Forlì, squadra che ha dominato il girone rosso prima di cadere in semifinale con Trieste. Chiusura con Varese, che attende sempre la decisione di Nico Mannion, ora impegnato con la Nazionale in Trentino. Intanto, accordo di rinnovo quasi raggiunto con Sean McDermott, anche se la guardia continua ad essere monitorata da mezza Europa.

Alessandro Maggi