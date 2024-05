Brescia capitale dei Vigili del fuoco per tutto il week-end. La Leonessa d’Italia ospita, infatti, il 28esimo raduno nazionale dell’associazione nazionale. "L’intento – spiega il presidente nazionale Enrico Marchionne – è stato anche di cogliere l’occasione per celebrare i 30 anni di vita dell’associazione in questa splendida città". Questa mattina, in piazza Mercato, alle 10 sarà inaugurata l’esposizione di automezzi storici e nuovi del Corpo nazionale, con Pompieropoli, stand Editoria per ragazzi, Stand CasaS icura di Pistoia e Casa degli errori di Torino. Saranno organizzati poi momenti di formazione per i giovani, di prevenzione antincendio, di sicurezza dagli infortuni domestici. Venerdì sera, in auditorium San Barnaba, ci sarà lo spettacolo di beneficenza, mentre in Sala Cavallerizza è già stata inaugurata la mostra ‘I vigili del fuoco e la memoria storica’. Sabato mattina, dopo la celebrazione liturgica di Duomo, alle 10,15, uno dei momenti più attesi: la sfilata del corteo, che vedrà anche la partecipazione del comitato provinciale di Unicef, di cui i Vigili del Fuoco sono Goodwill Ambassador. "Il percorso – illustra Luciano Burchietti, responsabile del raduno per l’Ufficio nazionale di presidenza – partirà da Piazza Paolo VI. In Piazza Mercato si terrà la cerimonia di chiusura". Per Luigi Giudice (nella foto), comandante provinciale dei Vvf di Brescia, "è un orgoglio ospitare questo raduno, un’occasione per raccontare anche tutte le specializzazioni dei Vigili del fuoco, soprattutto ai più giovani". Federica Pacella