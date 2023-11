Brescia, bimba disabile picchiata a scuola. Condannata assistente

Brescia, 30 novembre 2023 – L'assistente scolastica accusata di aver colpito una bambina con disabilità cognitiva, iscritta a una scuola elementare nella Bassa Bresciana, è stata condannata a un anno con pena sospesa. Una sentenza, questa, che si discosta dalla richiesta iniziale del procuratore Alessio Bernardi che per lei avrebbe voluto di cinque anni di reclusione.

L'accusa di maltrattamenti è caduta, ma la docente è stata giudicata colpevole di lesioni. I giudici non hanno ritenuto provati nè i maltrattamenti, nè due dei tre episodi di lesioni che le venivano contestati. Il tribunale l’ha anche condannata a risarcire i danni alla famiglia della piccola, per una somma totale di 20mila euro.

Il caso emerse nell'aprile 2022 quando i carabinieri posizionarono alcune telecamere nella scuola per osservare come si comportasse l’assistente nei confronti della bambina: in questo modo vennero ripresi i maltrattamenti e gli atteggiamenti violenti dell’educatrice.

I genitori, infatti, avevano allertato le autorità perché la loro piccola aveva cambiato atteggiamento nei confronti degli adulti e avevano notato sul corpo dei lividi sospetti. L’imputata, una trentenne, in fase di indagine preliminare rimase quattro giorni in cella e nove mesi ai domiciliari.

