Borse di studio a ventisei studenti meritevoli: "Sosteniamo il loro percorso formativo"

Strenna di inizio anno per gli studenti dell’isola lacuale più grande dell’Europa alpina, che grazie al Comune riceveranno un aiuto economico utile ai loro studi. Oltre a sostenere le famiglie contribuirà ad aiutare anche una giovane politica scomparsa anni fa. Il Comune di Monte Isola, difatti, come da tradizione è tornata a conferire agli studenti più meritevoli la borsa di studio in memoria di Simona Ribola: consigliera comunale delegato all’istruzione prematuramente scomparsa nel 2008. È destinata agli studenti residenti nell’isola lacustre e arriva alla 17esima edizione.

"L’iniziativa punta a premiare gli allievi delle medie, delle superiori e i neolaureati che hanno conseguito risultati accademici eccellenti nell’anno scolastico 2023/2024. – spiega Sergio Turla, vicesindaco di Monte Isola –. Oggi alle 16 nelle palestra comunale, l’amministrazione premierà ben 26 studenti montisolani, consegnando loro un attestato di merito e una borsa di studio del valore compreso tra i 100 e i 500 euro, a seconda del percorso di studio concluso, per un totale di 5.100 euro".

Esprime la soddisfazione il sindaco Lorenzo Ziliani (nella foto). "Questa borsa di studio rappresenta un’importante opportunità per gli studenti di Monte Isola di vedere riconosciuti i propri meriti accademici – dice - e di ricevere un sostegno concreto per il proseguimento degli studi". La popolazione è invitata a partecipare alla cerimonia.

Milla Prandelli