Blitz nell'ex Grand Hotel Terme: trovato mezzo chilo di droga e duemila euro in un borsone tra i rifiuti

Brescia, 5 agosto 2023 - Blitz antispaccio nell'ex Grand Hotel Terme, a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. I carabinieri della Compagnia di Breno hanno rivenuto mezzo chilo di droga, tra cocaina e hashish, in dosi preconfezionate e pronte ad essere vendute. Lo stupefacente era probabilmente destinato al commercio locale. Nel blitz i carabinieri hanno trovato anche 2.000 euro in contanti all’interno di un borsone nascosto tra i rifiuti.

Il blitz nella struttura dismessa è stato effettuato dai carabinieri della Compagnia di Breno, con il supporto del nucleo cinofili. I militari dell’Arma hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nella bassa valle, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina.