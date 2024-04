Sfugge al controllo dei genitori nella piazza del paese, bimba di 5 anni adescata da un pedofilo: arrestato 19enne bresciano

Brescia, 30 aprile 2024 – Arrestato per violenza sessuale su minore: sabato sera, verso le 20, nel centro di un paese del Bresciano, un ragazzo di 19 anni avrebbe abusato di una bambina di appena 5 anni, di origini straniere.

Stando a quanto riporta il Giornale di Brescia, la piccola sarebbe sfuggita al controllo dei genitori e, subito, mamma e papà hanno allertato i carabinieri. I militari l’avrebbero ritrovata poco dopo con i pantaloni abbassati, a fianco del giovane, un bresciano, quasi completamente nudo.

Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e portato in carcere. La bimba è stata poi accompagnata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Non risulterebbero segni di violenza: il ragazzo non si sarebbe spinto oltre, ma sta di fatto che sarebbe stato trovato nudo con una bambina di soli 5 anni. Tanto è bastato per l'arresto.

Proseguono comunque tutti gli accertamenti su quanto accaduto. Le indagini sono state affidate al pm Flavio Mastrototaro della Procura di Brescia, a seguito degli approfondimenti d'ufficio che sono seguiti al pronto intervento delle forze dell'ordine.