Beni confiscati alla mafia. L’ex hotel Fornaci alla città nel nome di Emanuela Loi

Tredici anni dopo la confisca alla mafia, l’ex Hotel Fornaci torna al servizio della comunità nel nome di Emanuela Loi. È stato intitolato, infatti, alla giovane agente della Polizia di Stato componente della scorta del magistrato Paolo Borsellino morta a Palermo il 19 luglio 1992 nella Strage di via D’Amelio, l’immobile di via Corsica confiscato alla criminalità organizzata. "Un luogo di conversione – ha ricordato l’assessore ai Servizi sociali Marco Fenaroli – perché è stato un luogo di sfruttamento e perdizione, di lusso per i criminali. Una volta sequestrato, è diventato rifugio illegale di persone che vivevano ai margini e in povertà. Oggi diventa luogo di accoglienza". Concesso in utilizzo alla cooperativa sociale “La rete“, l’immobile, parzialmente ristrutturato, ospita un nuovo sportello Help Center per servizi a favore di persone in condizioni di grave marginalità e senza fissa dimora. Lo sportello, che affiancherà quello di viale della Stazione 80 attivo da gennaio 2017, si occuperà del monitoraggio e dell’analisi dei bisogni delle persone fragili e del loro orientamento, facilitando l’accesso ai servizi esistenti sul territorio. "Il riutilizzo dei beni confiscati è un riconoscimento fisico e morale alla società per i danni subiti – ha commentato il prefetto Andrea Polichetti -. Vince la legalità, i cittadini, Brescia: vince la Repubblica". Al taglio del nastro autorità ed anche il direttore dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati, Maria Rosaria Laganà, già prefetto a Brescia. "Il percorso per arrivare al riutilizzo è complicato, ci vuole tanto tempo, perché il patrimonio confiscato presenta spesso criticità, giudiziarie, presenza di ipoteche e inagibilità" ha detto.