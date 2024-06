Base scout danneggiata. Raccolta fondi

Si fanno sentire ancora gli effetti del maltempo che ha colpito la Franciacorta, in particolare Gussago, due settimane fa. La fondazione San Giorgio onlus ha avviato una raccolta fondi per rimettere in sesto la base scout a Piazzole di Gussago, dove le piogge torrenziali hanno causato danni significativi alle strutture e ai terreni, mettendo a rischio la possibilità di continuare le attività scoutistiche in sicurezza. La base scout di Piazzole è diventata luogo per le attività non solo dei gruppi scout bresciani, ma anche dello scoutismo regionale, nazionale e internazionale. Si estende per oltre 29 ettari in pianta sul fianco orientale della valle che da Brione scende a Gussago. La base offre diverse tipologie di strutture, con la possibilità di ospitare anche più gruppi contemporaneamente.

Il presidente Alessandro Gasparini spiega che è stata già attivata un’impresa e mezzi d’opera, pur senza avere la copertura finanziaria. Per questo è stata aperta la raccolta fondi “Frena la frana“: Robert Baden-Powell, fondatore degli scout, diceva che non esiste buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento: in quel di Gussago il tempo è stato poco clemente, ma "sappiamo che possiamo contare su di voi come nostro prezioso equipaggiamento". In effetti, in quattro giorni sono “piovute“ 70 donazioni, anche se ancora resta molto da fare. "Le risorse raccolte saranno destinate alla riparazione delle strutture danneggiate, alla sostituzione delle attrezzature compromesse e alla messa in sicurezza dei terreni".

Federica Pacella