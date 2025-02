Barista in un campeggio. Addetto pulizie tra i disabili

Barista, 2 posti. Requisiti: richiesta buona conoscenza della lingua inglese e patente B; automunito per dirigersi sul luogo di lavoro. Mansioni: barista per bar/pizzeria in campeggio per la stagione (da fine marzo); preparazione di colazioni e aperitivi, servire i clienti ai tavoli, utilizzo del terminale per gli ordini e il registratore di cassa. Contratto: tempo determinato su due turni. Sede di lavoro: Moniga del Garda. Candidature: inviare curriculum firmato con autorizzazione al trattamento dati personali a amministrazione@irispark.it e per conoscenza ci-desenzano@provincia.brescia.it; centro per l’impiego di Desenzano del Garda, codice 40270.

Addetto pulizie, 1 posto. Requisiti: riservato a persone con disabilità (legge 68/99), preferibilmente con patente B e automuniti. Contratto: tempo determinato (6 mesi). Sede di lavoro: Adro. Candidature: curriculum firmato, datato, in pdf, con autorizzazione al trattamento dati personali all’indirizzo email collocamentomiratopalazzolo@provincia.brescia.it, codice offerta 40272.