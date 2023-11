Brescia, pauroso incidente per Mario Balotelli: auto distrutta, lui è illeso

Brescia, 23 novembre 2023 – Brutta avventura per Mario Balotelli, ex attaccante azzurro, visto anche con le maglie di Inter e Milan. Il calciatore, in forza alla squadra turca dell’Adana Demirspor, ma attualmente bloccato da un infortunio, è stato vittima di un incidente stradale a Brescia.

Secondo quanto riferito dal Giornale di Brescia Super Mario sarebbe stato a bordo della sua auto, in via Orzinuovi. A un certo punto, verso le 20.30, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe finito fuori strada, andando a schiantarsi.

La vettura è andata completamente distrutta. Balotelli sarebbe uscito dall’abitacolo illeso, ma barcollante, forse per lo spavento rimediato in seguito all’urto. Tutti gli airbag della quattro ruote sono scoppiati: il giocatore è stato medicato dai soccorritori intervenuti sul posto. Secondo il Giornale di Brescia gli agenti della polizia locale, chiamati per i rilievi, avrebbero provato a sottoporlo all’alcoltest: Balotelli, però, si sarebbe rifiutato.