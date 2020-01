Cologne (Brescia), 22 gennaio 2020 - Paura questa mattina in piazza a Cologne, dove attorno alle 9 alcune macchine sono andate in fiamme nella piazza del paese, circondata da una serie di edifici dove si trovano appartamenti, uffici e attività commerciali. Secondo quanto appreso si tratterebbe di un episodio doloso. I testimoni presenti sul posto, difatti, hanno raccontato che due persone incappucciate sono arrivate nella piazza ed hanno rotto i vetri di almeno una macchina. Uno di loro si è infilato all’interno, dandole fuoco.

Non è al momento chiaro di chi si trattasse e come poi l’incendio si è propagato. Sul posto, in questo momento stanno operando i vigili del fuoco, supportati per le indagini, dai carabinieri di Cologne e del nucleo radiomobile della compagnia di Chiari.