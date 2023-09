"Auto contromano sulla rotonda a Cosio Valtellino (Sondrio): un altro soffio di fortuna"

COSIO VALTELLINO (Sondrio)

Ancora un’auto contromano sulla nuova 38, questa volta è stata immortalata mentre percorreva una rotatoria in senso contrario. È successo giovedì alle 15. La vettura, una Fiat Panda di colore scuro, è stata immortalata mentre percorreva lo svincolo rotatorio di Cosio Valtellino all’incontrario. A filmare un altro automobilista, che è riuscito fortunatamente ad evitare l’impatto. Nessun incidente, quindi, ma solo per un soffio. E non si tratta della prima volta che viene testimoniata la presenza contromano di un’auto in quella rotonda. Nell’autunno del 2021 due i casi analoghi a questo, e in uno dei due episodi si registrò uno scontro frontale provocato da una svista di una donna di 80 anni. Questo senza contare i numerosi casi di auto contromano lungo la variante di Morbegno, specie nella zona di Piantedo.Michele Pusterla