Atti sessuali con la studentessa. Prof in abbreviato

Sarà processato in abbreviato l’8 luglio prossimo il prof di religione arrestato lo scorso giugno a Brescia con l’accusa di pedopornografia e di atti sessuali con minori, nello specifico una sua studentessa sedicenne, con cui il docente - cattedra in una scuola superiore in città - avebbe avuto una storia non proprio platonica. Il gup, Matteo Grimaldi, ha accettato la richiesta difensiva di rito alternativo condizionato a una corposa documentazione, tra cui consulenze mediche che accerterebbero la difficoltà dell’imputato a risalire alla minore età dei protagonisti del materiale proibito in suo possesso: circa 28mila files trovati tra smartphone e tablet. Sposato e padre, il prof - sospeso dall’insegnamento - è anche un avvocato penalista. L’inchiesta era scaturita dalla denuncia della famiglia della studentessa, parte civile con genitori e sorella. B.Ras.