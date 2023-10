Bomba fai da te alla scuola di polizia: arrestato un anarchico

Brescia, 4 ottobre 2023 – Risolto il caso dell’attentato contro la scuola di polizia giudiziaria. Quel giorno, il 18 dicembre 2015, qualche giorno dopo l’anniversario della strage di piazza Fontana, un ordigno artigianale contenuto in una pentola a pressione, esplose davanti alla Polgai, l’istituto che forma gli agenti con sede in via Veneto, a Brescia.

La bomba

Non si registrarono né danni, né feriti ma quella bomba fai da te, dissero allora gli investigatori, avrebbe potuto uccidere.

Qualche giorno dopo arrivò la rivendicazione: su un sito internet di area antagonista comparve un documento firmato “Cellula anarchica Acca” in cui ci si assumeva la responsabilità dell’azione. “Abbiamo attaccato uno dei bracci armati dello Stato. In questa ‘scuola’ vengono istruiti sbirri di tutta Italia e di altri Stati”. Sulla base delle parole contenute in quel “volantino digitale” e dei reperti isolati sul luogo dell’esplosione furono avviate indagini che oggi, a otto anni dall’accaduto, hanno permesso di conseguire un risultato.

L’arresto

La Polizia di Stato sta eseguendo in queste ore un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Brescia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un noto militante anarco-insurrezionalista, attualmente detenuto per altre condanne, accusato di attentato con finalità di terrorismo e violazione della normativa sugli esplosivi.

Dall'attività di indagine sono emersi elementi di responsabilità a suo carico per l'attentato commesso il 18 dicembre 2015, in una delle città martiri del terrorismo, ferita per sempre dalla bomba neofascista esplosa in piazza della Loggia nel maggio del 1974.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso conferenza stampa che si terrà questa mattina alle 11 in questura a Brescia.