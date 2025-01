Appalti pilotati, tutti assolti. Il sindaco: "L’onestà vince. Nessuno sa quello che ho patito"

Tutti assolti. Si è concluso così il processo per il sindaco di Berzo Demo, Giovanni Battista Bernardi, al centro di un’inchiesta per presunti appalti pilotati a favore delle aziende “amiche“ insieme al responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Fedele Bernardi, al funzionario della centrale unica degli appalti (Cuc) Piermario Arrighini, al titolare di un’impresa di Saviore dell’Adamello Aldo Bonomelli e al segretario comunale Paolo Scelli (questi nei guai solo per falso, ndr, reato contestato anche, al sindaco e al funzionario tecnico).

Il pm Donato Greco, che ha già annunciato ricorso, aveva chiesto 3 anni per Fedele Bernardi, 2,8 anni per il primo cittadino, 8 mesi per Scelli, un anno e sei mesi per Bonomelli e un anno per Arrighini. "L’onestà vince sempre – ha dichiarato il sindaco commosso –. Ora potrò tornare a casa a testa alta dai miei figli e dire loro che il papà era stato accusato ingiustamente. Ringrazio la mia famiglia ma anche la politica camuna e i cittadini, che mi hanno rieletto nonostante il processo fosse in corso. Nessuno può sapere quello che ho patito".

L’indagine aveva acceso i riflettori su quattro bandi per i bienni 2018-20 e 2020-22 (per un valore complessivo di 60mila euro) ritenuti irregolari. Bandi riguardanti i servizi di pulizia, l’affidamento della videosorveglianza e la fornitura di materiale edile al Comune.

Stando all’accusa sarebbero state predisposte gare ad hoc con bandi attagliati sulle società della zona individuate. Quanto alla fornitura, la Procura riteneva che avesse partecipato al bando un’unica ditta di Saviore, poi affidataria dell’incarico, ma che fosse una copertura, perché a vendere laterizi in realtà sarebbe stata un’azienda riconducibile al sindaco di allora (poi rieletto). Da subito gli imputati si erano detti innocenti. La turbativa d’asta per il giudice è insussistente, quanto al falso il fatto non costituisce reato.

