Amatori dello scudetto. Lodi, l’ostacolo è Sarzana

Caccia alle semifinali per l’Amatori Lodi, che questa sera, alle 20.45, fa visita a Sarzana in gara-2 dei quarti di finale di Serie A1. I giallorossi sbarcano in Liguria forti della clamorosa vittoria ottenuta nella sfida d’esordio e puntano a chiudere subito la serie. In gara-1, davanti al proprio pubblico, i ragazzi di mister Bresciani hanno trionfato per 4-3 al termine dei due supplementari (nei tempi regolarmentari gol giallorossi di Fernandes e Fantozzi), trascinati da un inarrestabile Alessandro Faccin. Il numero 5 di Lodi ha guidato i suoi alla rimonta da 2-3, piazzando una doppietta decisiva negli ultimi 2’ di gioco. "Sono molto contento per i due gol ma soprattutto per la vittoria. Siamo stati bravi a sfruttare le poche occasioni avute contro una squadra che si è difesa molto bene. Siamo un gruppo che non molla mai", ha spiegato l’MvP della sfida. Oggi al Vecchio Mercato va in scena il quinto confronto stagionale tra le due squadre. In Liguria finora Lodi ha raccolto un pareggio nella Regular Season e una vittoria di misura ai quarti di Coppa Italia. Sempre questa sera alle 20.45 scende in campo anche Monza, impegnata nel girone playout. I Brianzoli ospitano i pugliesi del Giovinazzo e cercano una vittoria per ipotecare il discorso salvezza. Alessandro Stella