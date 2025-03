Altra spaccata ai Monopoli. Fatta razzia di sigarette

È successo di nuovo. Una spaccata notturna ai Monopoli di Stato di Lonato, per razziare come sempre stecche di “bionde”. I ladri hanno preso di mira il magazzino di via Rassica tra le quattro e le cinque del mattino. Per sfondare l’ingresso, avrebbero utilizzato una benna come ariete con cui hanno abbattuto la cancellata, così da aprirsi un varco nella proprietà, e poi avrebbero forzato la porta d’accesso con alcuni camion. La banda avrebbe poi messo le mani su un’ingente quantità di sigarette e tabacchi, merce che era già pronta per essere consegnata il mattino seguente ai tabaccai – bisogna ancora fare una stima precisa del valore della stessa – e poi si sarebbe dileguata. Sulle tracce dei malviventi ci sono i carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda.

Dal 2007 a oggi lo stesso luogo è stato “visitato”’ dai malviventi ben cinque volte con modalità simili. Il colpo precedente risale al novembre 2021, quando dopo aver sfondato la cancellata e il portone d’ingresso, i banditi trafugarono tutto quanto potevano. Nel giugno 2013, ecco un altro raid: l’ente tabacchi era stato svaligiato abbattendo l’ingresso con un escavatore rubato e i ladri avevano messo le mani su un bottino di 300mila euro. A fine 2013, l’ennesima razzia, stavolta meno fruttuosa, consistita in un furto di circa cento stecche di sigarette. Nel gennaio 2017 infine la gang che entrò in azione fallì, e fu costretta a scappare a mani vuote: i banditi non riuscirono a sventrare l’ingresso, scattò l’allarme.

B.Ras.