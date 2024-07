Alluvione in Valpaghera, danni all’acquedotto. Residenti riforniti con l’autobotte dei pompieri

CETO (Brescia)

In Valpaghera l’ennesimo evento alluvionale ha causato danni ingenti. Niente acqua in paese, poiché l’esondazione del torrente Palobbia ha causato il crollo del Put del Sa, che ha danneggiato l’acquedotto. Dopo il sopralluogo effettuato l’altro ieri, ieri la società Zenti ha iniziato i lavori di pronto intervento, finanziati dalla Regione per un importo di 100mila euro. Si provvederà all’asportazione delle piante schiantate, alla realizzazione di un by-pass per ripristinare il funzionamento dell’acquedotto e alla creazione di un guado nel torrente per consentire la riapertura provvisoria della viabilità. Per far fronte al danneggiamento dell’impianto di distribuzione dell’acqua, i vigili del fuoco stanno effettuando un servizio di rifornimento al paese, utilizzando un’autobotte da 24mila litri. I Comuni di Cerveno e Braone hanno messo a disposizione l’acqua necessaria per il rifornimento e l’uso della casetta dell’acqua per le famiglie di Ceto. Il sindaco Marina Lanzetti ha emesso un’ordinanza con l’obbligo di bollitura dell’acqua e la sospensione del servizio dell’acquedotto nelle ore notturne, in attesa del riempimento della vasca dell’impianto idrico. Inoltre, è stata disposta un’ordinanza per regolamentare il transito a senso unico alternato sulla strada di Piazze, per consentire il collegamento con la località Case di Valpaghera. Si stima che in 15 giorni dovrebbe essere ripristinata la viabilità. Infine, sarà effettuata una stima dei danni, per la richiesta di un finanziamento destinato alla messa in sicurezza dell’area. Si lavora anche alla piana del Gaver, dove tre torrenti sono esondati allagando i piani inferiori delle abitazioni presenti. Mi.Pr.