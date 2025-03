Alessandro Asso Stefana presenta l’ultimo album al Teatro Grande

Chitarrista, compositore e polistrumentista: Alessandro “Asso“ Stefana torna a Brescia per presentare il suo ultimo album. Ad accoglierlo, giovedì 27 marzo alle 20, la Sala Palcoscenico Borsoni del Teatro Grande di Brescia. Originario del capoluogo, Stefana ha costruito negli ultimi due decenni un percorso atipico, lontano dai riflettori ma ricco di collaborazioni con grandi artisti italiani e internazionali come PJ Harvey, Mike Patton, Micah P. Hinson, Vinicio Capossela, Calexico, Penguin Cafè, e molti altri.

Forte di quest’esperienza, Alessandro Asso Stefana, considerato dai critici uno dei chitarristi più apprezzati della scena contemporanea italiana, condividerà il palco con un altro poliedrico musicista bresciano, Emanuele Maniscalco (batteria e sintetizzatori), compositore e polistrumentista con una predilezione per il pianoforte e la batteria. Impegnato anche all’estero in numerosi progetti che lo hanno portato negli anni a creare collaborazioni con musicisti jazz di rilievo internazionale, Maniscalco ha continuato a perseguire una propria dimensione espressiva che fa confluire diversi stili e linguaggi musicali in un unico, urgente approccio generativo in equilibrio tra composizione e improvvisazione.

La serata del 27 marzo promette, quindi, di essere ricca di suggestioni che intrecciano folk, jazz, atmosfere da colonna sonora e sperimentazione. Pubblicato da Ipecac Recordings, l’album che verrà presentato in questa serata live è un viaggio sonoro di profonda introspezione, che parte dalle terre polverose del folk fino ad innalzarsi alla polvere di stelle. A sostenere questo progetto è stata proprio PJ Harvey, compositrice e polistrumentista britannica considerata una delle più carismatiche e talentuose musiciste rock degli anni novanta.