Brescia, il bartender Adrian Cristian nominato Chevalier de Champagne

Brescia – Il bartender mixologist e sommelier bresciano Adrian Cristian è stato nominato ‘Chevalier de Champagne’, diventando così uno dei cinquemila in tutto il mondo ad aver ricevuto l'onorificenza dell'Ordre des Coteaux de Champagne, unica confraternita che rappresenta tutto il celebre vino in Francia e all'estero.

Diplomato alla prestigiosa Wine & Spirit Education Trust di Londra, Cristian è il titolare del ‘Dialogue - Wine & Cocktail Lounge Bar’ di Brescia che ha fondato nel settembre 2021 con la moglie Adela Paul. Il locale vanta circa un migliaio di etichette di vini e Champagne, e altrettante di distillati, elemento che ha portato l'Ordre a riconoscergli "una grande passione per lo Champagne, l`innovazione e la costante ricerca di prodotti d`eccellenza".

L'onorificenza è infatti attribuita ai professionisti che quotidianamente vivono il mondo dello Champagne e che sono in grado di divulgarne il valore. Con la nomina, assegnata da uno dei presidenti delle più importanti Maison de Champagne, i ‘Cavalieri’ diventano ambasciatori e portavoce dello Champagne nel mondo. L'Ordine ha le sue origini nel XVII secolo, quando era composto da giovani nobili della corte di Luigi XIV. Nel 1956, François Taittinger, all`epoca presidente dell'omonima Maison, intraprese una ricerca storica e trovò tracce dell'Ordre des Coteaux che fece rivivere dandogli il nome attuale.

Adrian Cristian, nativo di Oradea, in Romania, è il primo Chevalier de Champagne della città di Brescia. Dopi il diploma nel prestigioso istituto londinese, si è specializzato in Italia nella ‘cucina liquida’, sotto la guida di Fillippo Sisti, oggi bar manager del Circolino di chef Clausio Sadler a Monza. Oltre che di wine&spirit, è un grande cultore e appassionato anche di caffè. "È la summa di un lavoro costante e certosino che da anni porto avanti con grande passione e determinazione" ha commentato la nomina Cristian, sottolineando che "essere tra i pochi italiani a ricevere questo prestigioso riconoscimento è motivo d`orgoglio per me e per chi mi accompagna professionalmente nell'offrire alla città di Brescia il meglio quando si parla di Champagne".