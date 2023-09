Tremosine, festa nel borgo: alla scoperta dei prodotti tipici del territorio

Tremosine, 8 settembre 2023 – Borgo in festa a Tremosine nella frazione di Pieve, dove sabato sera 9 settembre si svolgerà una festa che attirerà migliaia di persone. Quello che viene proposto è un vero e proprio tour gastronomico alla scoperta dei prodotti tipici del territorio, che saranno i protagonisti assoluti della sera. I visitatori, difatti, potranno degustare alcuni piatti del territorio come i salumi e i formaggi dell’Alpe del Garda, il Pandolce e la polenta “cusa”: una delizia in cui i formaggi del posto la fanno da padrone. Ma ci saranno anche i vini e gli oli del paese sulle sponde del Benaco: unici nel loro genere.

“E’ proprio così – spiega il presidente della Pro Loco Tremosine , che per tutta l’estate ha offerto eventi a residenti e turisti – i nostri visitatori potranno assaggiare il meglio della produzione dei nostri agricoltori, ristoranti e locali, con una strizzatina d’occhio ai bimbi e alle famiglie che troveranno anche patatine e salamelle. Ma non ci sarà solo cibo. Abbiamo pensato anche alla musica con un revival musicale anni 70-80. E non dimentichiamo la Strada della Forra, perché per arrivare a Pieve è uno dei percorsi possibili, seguendo le limitazioni in termini di orari, naturalmente”,