Mille Miglia 2023, torna la storica gara di regolarità: date, percorso, partecipanti.

Conto alla rovescia per la Mille Miglia, la storica gara di regolarità riservata ad auto storiche con partenza dalla città della Leonessa. Nata nel 1927, dopo una serie di edizioni da leggenda e un periodo di stop, la Freccia Rossa – così è nota fra gli appassionati – è tornata in calendario nel 1987, anno in cui fu vinta da Alessandro Nannini, unico pilota professionista presente nell’albo d’oro.

Il percorso

Sono cinque le tappe della corsa. Si parte martedì 13 giugno con la bandiera a scacchi che verrà calata in viale Venezia. Le vetture costeggeranno il lago di Garda per toccare successivamente Verona, Ferrara, Lugo e Imola, fino al traguardo di Cervia-Milano Marittima. Nella seconda frazione, mercoledì 14 giugno, la comitiva farà rotta su Roma, il punto più a sud del percorso. Le quattro ruote transiteranno da San Marino, Senigallia, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Da qui taglio verso il Lazio con sfilata finale in via Veneto a Roma.

Giovedì 15 giugno gli equipaggi risaliranno da Roma verso la Toscana. Dopo il pranzo in gara a Siena, si prosegue verso Pistoia per scollinare il passo dell’Abetone ed entrare poi in Emilia Romagna, toccando Modena e Reggio Emilia fino al traguardo di Parma. Si rientra in Lombardia venerdì 16 giugno, giorno della quarta tappa: il gruppo, partito da Parma, si dirigerà verso Stradella e Pavia. Da qui in Piemonte con i passaggi ad Alessandria (pranzo), Asti e Vercelli. Ultimo tratto con il ritorno in Lombardia e l’arrivo, via Novara, in centro a Milano, località che ospiterà l’ultima notte di gara. Ultima tappa, sabato 17 giugno, con il saluto a Bergamo, città Capitale della cultura 2023 come Brescia, e i passaggi in Franciacorta, ad Ospitaletto e Gussago. Finale a Brescia con circuito cittadino prima della passerella sulla pedana di viale Venezia e del pranzo di chiusura.

Vernissage finale in serata con la notte bianca della Freccia Rossa, la 1000 miglia the Night che concluderà la settimana.

I partecipanti

Sono 405 gli equipaggi ammessi alla manifestazione: daranno la caccia alla coppia formata da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, vincitori delle ultime due edizioni, nel 2021 e nel 2022, a bordo della loro Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato, immatricolata nel 1929.

L’omaggio

Quest’anno la Mille Miglia festeggerà i 100 anni dalla fondazione dell’Aeronautica militare, toccando in ogni tappa luoghi simbolo della forza armata alata. Si tratta degli aeroporti di Ghedi, Cervia Pisignano e Piacenza San Damiano, della chiesa della Patrona dell’Arma a Loreto, del Museo di Vigna di Valle a Bracciano e del Palazzo dell’Aeronautica in piazza Novelli.