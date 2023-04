Ponte del 25 aprile, ecco cosa fare in provincia di Brescia: eventi per grandi e piccoli

Brescia – È ricco di eventi il fine settimana bresciano. Al centro Fiere di Montichiari arriva l’attesissima fiera Seridò, dedicata i bimbi e alle loro famiglie e che ha la forma di una immensa ludoteca. Seridò resterà aperta da oggi sabato 22 aprile fino al primo maggio con orario continuato dalle 9.30 alle 13. Si tratta di sette giornate durante le quali i bambini potranno giocare liberamente ovunque, diventando protagonisti attivi in ogni attività, e non semplici spettatori e dove mamme e papà torneranno bambini. La festa si sviluppa su sette padiglioni fieristici (più lo spazio all’aperto) per un totale di 80.000 metri quadrati su cui sono dislocate le 100 attrazioni a misura dei più piccoli. Attraversando i padiglioni è possibile trovare quasi ogni proposta di gioco: dai giochi giganti passando per tricicli, trattori e mini go-kart, senza dimenticare i gonfiabili (presi immancabilmente d’assalto). A ciò si aggiungono gli spettacoli di teatro e burattini, l’area riservata ai bimbi di età 0-3 anni, i tantissimi laboratori creativi, gli sport e l’immancabile padiglione dedicato ai giochi da fare “per terra”. Insomma: un autentico mondo magico per i bambini. Ingresso a pagamento. I cani non sono ammessi.

A Gargnano, invece , da oggi al 25 si terrà Giardini d’Agrumi: manifestazione dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione degli agrumi e delle limonaie di Gargnano organizzata da Terre & Sapori in collaborazione con il Comune di Gargnano e This is Gargnano - Pro Loco Gargnano. Si scoprirà che gli agrumi sono coltivati dal XV secolo, sul Benaco e che le limonaie sono una vera e propria opera agri-architettonica. Da vedere il chiostro di San Francesco dove sono esposte 50 varietà di agrumi. Sono previste molte iniziative collaterali.

Domenica 23 aprile, invece, in largo Formentone a Brescia si terrà Meglio Bio in Piazza. Meglio Bio in Piazza si ripresenta al pubblico, dalle 9.30 alle 19, con la consolidata formula del “mercato”, che punta ad offrire l’occasione di acquistare tipicità prevalentemente bresciane e lombarde rigorosamente biologiche, grazie alla presenza di un gruppo di circa una decina di espositori. Le produzioni alimentari biologiche che si potranno acquistare sono: ortofrutta, formaggi vaccini e caprini delle valli bresciane, salumi, miele e prodotti apistici, confetture, succhi di frutta, zafferano e prodotti allo zafferano, e altro ancora. Non mancherà anche uno spazio dedicato ai prodotti non alimentari, realizzati con materia prima biologica o naturale e privi di tossicità per l’ambiente e per l’uomo come l’abbigliamento e i prodotti cosmetici.

Oggi e domani, a Castelmella, si terrà la 17esima sagra del Loertis, dove sarà possibile degustare tanti piatti a base del germoglio del luppolo, che nel bresciano è particolarmente amato. A Travagliato viene riproposta Travagliato Cavalli, che arriva alla sua 41esima edizione fino 25 aprile 2023, con un programma ricco di eventi, esibizioni, progetti per il sociale, tutti nel segno della sostenibilità. Travagliato Cavalli si conferma manifestazione di riferimento per la sua community nazionale, dove la passione per il cavallo incontra business, sport, lifestyle, spettacolo e territori. Sono previsti gare, spettacoli, country music, lezioni di equitazione e moto altro. A Esine, domenica 23 in piazza Borsellino -Falcone, si svolgerà il mercato agricolo a km 0 Bontà di Casa nostra, a cui si aggiungerà il mercato dell’usato.