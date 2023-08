Eventi 4, 5 e 6 agosto 2023: cosa fare a Brescia e provincia

Brescia, 4 agosto 2023 – Tanti eventi nel primo fine settimana di agosto nel Bresciano.

Domani 5 agosto al Mulino di Marmentino, che ha riaperto dopo un periodo di chiusura e ora è gestito da Simone Capoferri e dalla sua famiglia, titolari di Capoferri Events, dalle 11 si terrà Robin Hood – Avventura in costume, una magica storia. Tra i prati della zona prenderà vita una favola: gli eroi saranno i bambini che partecipano come protagonisti all’avventura. I bambini vestiti da cavalieri dovranno salvare il regno di Marmentino. Lo spettacolo si terrà anche in caso di pioggia.

A Lonato, invece, sarà visitabile, nella meravigliosa cornice della Rocca di Lonato, nella Fondazione Ugo da Como, la retrospettiva dedicata allo straordinario lascito fotografico di Mario Giacomelli : uno dei maggiori interpreti della fotografia italiana del Novecento. Ad ospitarla, la suggestiva cornice della Sala del Capitano nella Rocca visconteo veneta di Lonato del Garda. Organizzano il Comune e la Fondazione Ugo Da Como. La mostra presenta 81 delle 101 fotografie di proprietà del Comune di Lonato del Garda rappresentative di diverse fra le celebri serie che hanno reso famosa la produzione di Mario Giacomelli, come quella dei seminaristi, dei paesaggi immortalati da alta quota. Sarà anche l'occasione per visitare la meravigliosa rocca Lonatese, una delle meglio conservate del Benaco.

A Idro, invece, alle 21.00 in piazza Crone, si terrà una sfilata di moda, mentre domenica, sempre nella stessa piazza vi sarà lo spettacolo “Uno , Qualcuno, Centomila”.

A Toscolano Maderno, domani sabato 5 si terrà a 5 euro la visita guidata serale a lume di candela della cartiera di Toscolano: una delle più belle dìItalia, mentra al santuario di Gandizzano di sale Marasino è in previsione la Festa della madonna della neve con la Santa Messa alle 18, la cena gran buffet e la supertombola. Sempre a Sale Marasino è in programma la festa Sale a Tutta Birra con concerti e stand gastronomici. Gli eventi potrebbero essere sospesi in caso di condizioni meteorologiche avverse.