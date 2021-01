Brescia, 16 gennaio 2021 - Il Brescia subisce a Pisa una sconfitta che attarda ulteriormente la formazione di Dionigi e desta non pochi timori sul futuro e sui possibili obiettivi stagionali di una squadra troppo altalenante nel rendimento e che, dopo aver salutato Torregrossa e, quasi, Sabelli, deve cercare con fatica una nuova identità. Nonostante il verdetto negativo, la sfida dell’Arena Garibaldi si apre con una clamorosa occasione per le Rondinelle. È infatti il 2’ quando Jagiello trova un varco nella difesa toscana, ma invece di tentare un tiro a rete serve Martella, la cui conclusione da posizione più che favorevole non ha la forza necessaria e permette a Gucher di salvare proprio sulla linea. La partenza degli ospiti è davvero promettente e al 5’ una sventola di Dessena obbliga l’attento Perilli ad una provvidenziale deviazione in angolo.

Premesse che però non portano a frutti concreti per la squadra di Dionigi, il cui slancio si affievolisce con il passare dei minuti. Il ritmo della gara rallenta e i nerazzurri possono farsi avanti. Dopo un tiro di Gucher rimasto senza esito, i padroni di casa sbloccano il risultato al 21’ con Lisi, che è il più lesto di tutti a riprendere una respinta di Joronen, capace di neutralizzare un insidioso colpo di testa di Vido, ma trafitto subito dopo dal guizzo del terzino toscano. Lo svantaggio infligge un duro colpo al morale degli ospiti, che non riescono a reagire e lasciano che il Pisa continui a gestire le redini della gara. Le occasioni più nitide della seconda parte del primo tempo sono così di marca nerazzurra, con Marconi che colpisce la traversa al 33’, mentre 4’ più tardi De Vitis prima colpisce il palo con uno stacco di testa e poi, sul prosieguo dell’azione, non inquadra il bersaglio calciando a lato dall’ingresso dell’area piccola. Il Brescia deve così affidare la sua rincorsa alla ripresa, che si apre con un botta e risposta senza esito tra Marconi e Ragusa.

La partita prosegue nel segno di un sostanziale equilibrio, con capovolgimenti di fronte che portano al tiro, nell’ordine, Sibilli, Martella e Marconi, ma il punteggio rimane immutato. Mister Dionigi prova a cambiare le carte in tavole ed inserisce due pedine di rilievo come Donnarumma e Bisoli, ma le desiderate occasioni da rete tardano ad arrivare. Le Rondinelle devono attendere il 42’ per mettere in difficoltà la retroguardia toscana, ma il tiro-cross di Donnarumma viene allontanato da Perilli. È comunque troppo poco per togliere dalle mani del Pisa una vittoria di indubbio rilievo e cancellare una sconfitta che proietta ombre assai preoccupanti sul futuro di un Brescia che sembra già avere svanito “l’effetto Dionigi”.





PISA-BRESCIA 1-0 (1-0)



Pisa (4-3-1-2): Perilli 6,5; Belli 6 (30’ st Birindelli 6), Benedetti 6,5, Meroni 6 (37’ st Varnier sv), Lisi 6,5; Gucher 6,5 (37’ st Siega sv), De Vitis 6 (21’ st Marin 6), Mazzitelli 6; Vido 6 (30’ st Palombi 6); Sibilli 6, Marconi 6,5. A disposizione: Loria; Kucich; Bechini; Pisano; Quaini; Soddimo; Marsura. All: Luca D’Angelo 6,5.

Brescia (3-4-2-1): Joronen 6,5; Mateju 6, Chancellor 6, Mangraviti 6; Ragusa 6 (28’ st Ghezzi 6), Van De Looi 6 (16’ st Donnarumma 6), Dessena 6,5 (16’ st Bisoli 6), Martella 6; Spalek 6,5, Jagiello 6 (16’ st Labojko 6); Ayé 6 (35’ st Fridjonsson sv). A disposizione: Andrenacci; Kotnik; Verzeni; Papetti; Zmrhal; Skrabb; Bjarnason. All: Davide Dionigi 6.

Arbitro: Amabile di Vicenza 6.

Reti: 21’ pt Lisi.

Note: ammoniti: Mazzitelli; D’Angelo (all. Pisa); Benedetti – angoli: 7-3 – recupero: 0 e 4’ – la gara si è giocata a porte chiuse.