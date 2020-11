Milano, 27 novembre 2020 - La Lombardia continua a registrare dati positivi sul fronte di contagi da coronavirus e rapporto tamponi-positivi: un costante miglioramento che ha portato la regione ad essere promossa in zona arancione, almeno stando a quantro annunciato dal governatore Fontana. La cabina di regia del ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità, che si riuniscono per il monitoraggio settimanale, nelle prossime ore dovrebbero stabilire la data in cui avverrà il passaggio da zona rossa a zona arancione.

Nel frattempo in regione si registrano oggi 5.389 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 40.931 tamponi effettuati. Si contano inoltre 181 morti che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 21.393. Ieri, a fronte di 44.231 tamponi effettuati, c'erano stati 5.697 nuovi casi (12,8% il rapporto nuovi positivi/tamponi) e 207 morti.

Bollettino Covid Italia venerdì 27 novembre / Pdf

A fronte di 222.803 tamponi effettuati, sono 28.352 i nuovi casi di Covid registrati oggi sul territorio nazionale, dove si contano anche 827 decessi. La percentuale di positivi sui tamponi effettuati si conferma intorno al 12% (12,72%). In dieci giorni il dato si e' abbassato di circa cinque punti percentuali: il 16 novembre era infatti al17,92%. La regione con più casi è sempre la Lombardia (+5.389), seguita da Veneto (+3.418), Piemonte (+3.149), Campania (+2.924), Lazio (+2.276) ed Emilia Romagna (+2.165). Sono i dati dell'odierno bollettino sul coronavirus diffuso dal ministero della Salute. Ieri il numero di nuovi contagiati registrati era stato di 29.003, il numero di decessi 822.

Bollettino Covid Lombardia

Pregliasco: appiattita curva contagi ma i morti caleranno tra 15 giorni

Ma se la curva dei contagi ha iniziato la sua discesa, lo stesso non può dirsi per quella dei decessi, che continua a registrare numeri significativi (ieri 207 le vittime Covid in Lombardia). Per il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco, i decessi "non diminuiranno prima di due settimane perché come sappiamo sono l'ultimo indicatore a calare. Siamo riusciti a spuntare l'apice e con questa spalmatura nel tempo - rileva Pregliasco - si riesce a gestire i casi più impegnativi in funzione delle capacità di azione degli ospedali, navigando su un valore che è ancora impegnativo ma non disperante". Ma i segnali positivi non devono far abbassare la guardia. Intervenendo anche nel dibattito sulle festività natalizie, Pregliasco avverte: "La situazione attuale ci dice che ogni contatto interumano è a rischio di infezioni. Il principio è quello di ridurre la quota di contatti che in questo momento dobbiamo considerare superflui. Il concetto del superfluo però è un qualcosa che ognuno vede cercando di arrivare al limite, a mio avviso sbagliando. Le indicazioni sui cenoni ovviamente saranno solo raccomandazioni. Il punto è che ogni volta che stiamo con un altro dobbiamo pensare che questa persona può infettarci, perché abbiamo capito che gli asintomatici possono infettare".

A medici e Rsa i primi 200mila vaccini anti-Covid

Intanto arrivano buone notizie sul fronte dei vaccini anti Covid. In una nota la direzione generale dell’assessorato lombardo al Welfare fa sapere che "saranno oltre 200.000 i soggetti coinvolti nella prima fase di somministrazione del vaccino contro il Coronavirus in Lombardia, tra operatori sanitari, socio-sanitari e amministrativi degli ospedali pubblici, delle Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) e ospiti di queste ultime. Si sta inoltre concludendo il conteggio anche degli operatori delle strutture ospedaliere private che saranno ugualmente coinvolti sempre nella prima fase"

Covid: meno ricoveri, dalle Rsa segnali positivi

Sul fronte dei contagi arrivano dati incoraggianti anche dalle residenze sanitarie per anziani, travolte dalla prima ondata del virus e non risparmiate nemmeno da questa seconda ondata. In particolare al Pio Albergo Trivulzio di Milano l’incidenza "del numero di positivi sui tamponi effettuati" tra ospiti e pazienti "è dello 0,49%", secondo quanto segnala lo stesso istituto nell’ultimo bollettino che riporta i controlli effettuati nella settimana dal 17 al 23 novembre. Il dato del "numero di positivi sui tamponi effettuati" tra il personale "è dello 0,41%". In particolare, nell’ultima tranche di esami sono stati effettuati oltre 400 tamponi sugli oltre 600 tra pazienti e ospiti presenti e sono stati accertati solo due casi di positivi asintomatici.

I dati nazionali

I dati delle province

