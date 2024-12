Lookman e l’Atalanta sognano il Pallone d’oro: l’attaccante selezionato per la finale del premio

Bergamo, 16 dicembre 2024 – Un Pallone d’oro per un atalantino? L’attaccante nerazzurro Ademola Olajede Lookman è tra i cinque giocatori selezionati per la finale del premio riservato al ‘Calciatore africano dell’anno’, organizzato dalla CAF, la confederazione calcistica africana, che verrà assegnato stasera in Marocco al Palais de Congres di Marrakech. Il premio viene assegnato sulla base del rendimento del calciatore sull’anno solare che si sta concludendo.

Il favorito

Il numero 11 nerazzurro, reduce dal gol decisivo al Milan e da quello al Real Madrid, è considerato il favorito stasera nella rosa dei cinque finalisti che comprende il portiere sudafricano Ronwen Williams, il difensore marocchino ex Inter Achraf Hakimi, l’esterno ivoriano Simon Adingra e l'attaccante della Guinea Serhou Guirassy. Lookman, unico giocatore africano selezionato due mesi fa tra i 30 finalisti del “Pallone d’oro”, classificatosi 14esimo nella graduatoria finale, è il favorito per il premio di giocatore africano dell’anno a succedere al connazionale Osimhen trionfatore nel 2023 grazie all’annata dello scudetto con il Napoli.

L’eroe dell’Europa League

Classe 1997, i 27 anni compiuti a ottobre, inglese di nascita e crescita ma di passaporto nigeriano da quando ha 19 anni, Lookman in questo 2024 è stato l’eroe della finale di Europa League a Dublino, con la tripletta che ha steso il Bayer Leverkusen, e in questo avvio di stagione sta viaggiando a 8 gol segnati e 4 assist in 13 gare con l’Atalanta in serie A e a 3 gol e un assist in 5 gare di Champions, e fun totale, considerando anche la Supercoppa, di 19 presenze con 11 gol e 5 assist. Complessivamente Lookman ha segnato 43 gol dall’agosto 2022 in maglia nerazzurra: 15 la prima stagione, 17 nella successiva, 11 in quella attuale. Con la Nigeria è a 8 gol, ma nel 2024 ha segnato tre gol a gennaio in Coppa d’Africa e poi altri due nelle successive partite di qualificazioni alla prossima competizione continentale.