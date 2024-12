Il grande ritorno di Sofia Goggia, seconda a undici mesi dall'infortunio: “Una forza della natura”

Bergamo – A undici mesi dall'infortunio in allenamento è finalmente tornata Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca è scesa oggi a Beaver Creek, sulla pista "Bird's of Pray", con la prima discesa femminile della stagione valida per la Coppa del Mondo, conquistando il 2° posto sul podio, alle spalle dell'austriaca Huetter per soli 18 centesimi. Grandissimo rientro per la sciatrice orobica, con una gestione perfetta delle curve e grandissima pulizia nelle fasi di velocità. Terza la svizzera Gut-Behrami. Prestazione da ricordare invece per la statunitense Lauren Machuga, che con il quarto posto raggiunge il suo miglior risultato. Sorpresa anche con la Haaser, 5^ al termine della discesa: non finiva nelle prime dieci dal 2019.

Alla sciatrice sono arrivati i complimenti del governatore lombardo Attilio Fontana: “Vai Sofia! L'atleta bergamasca è davvero una forza della natura". "L'azzurra - ha ricordato Fontana sui social - rientra dopo 313 giorni dal grave infortunio della scorsa stagione e conquista il secondo posto nella discesa libera a Beaver Creek, in Colorado. Un risultato davvero straordinario".ù