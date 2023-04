Torino-Atalanta 1-2, le pagelle nerazzurre: Zapata eroe della serata, Zappacosta che partita!

Torino – Nell’Atalanta che vince 2-1 a Torino i migliori sono Zapata e Zappacosta. Hojlund stavolta non brilla. Ecco le pagelle nerazzurre.

Sportiello 6 – Non è particolarmente mai impegnato nel primo tempo, nella ripresa è reattivo su un tiro di Vlasic, sulla rete di Sanabria viene spiazzato da una deviazione.

Toloi 6 – Dalla sua parte arrivano i maggiori pericoli nella ripresa, ma aiuta a chiudere su Vlasic.

Djimsiti 6,5 – Si occupa bene di Sanabria tenendo per tutta la partita tranne sull’azione del pareggio, ma guida bene la difesa.

Scalvini 6 – Fa il suo con personalità e carattere. Cala nella ripresa e Gasp lo richiama in panchina.

64’ Palomino 6 – Gioca di esperienza ed evita il raddoppio con un intervento provvidenziale da giallo.

Zappacosta 7,5 – Ex di turno, nel primo tempo è incontenibile a sinistra, si inventa un gol decisivo sfruttando gli errori difensivi dei granata.

De Roon 6,5 – Solita partita di sostanza in mezzo, tra contrasti e recuperi, sbarra la strada a Ilic.

Koopmeiners 6,5 – Geometrie e verticalità, ma fa anche il lavoro sporco quando c’è da coprire dietro.

Maehle 6,5 – Corre a destra, aumenta la profondità ma a volte è poco preciso a livello tecnico.

Ederson 6,5 – Lavora tantissimo da cerniera, recupera palloni, pressa, provvidenziale con una sua chiusura nel primo tempo.

79’ Muriel 6 – Entra nel finale e aiuta la squadra a concretizzare l’arrembaggio finale.

Pasalic 6 – Più che da seconda punta fa il quarto centrocampista, lotta ma non fa salire la squadra.

52’ Boga 6,5 – Regala più fantasia alla manovra, aiuta nel finale, fa il suo.

Hojlund 5,5 – Non è nella serata migliore, nel primo tempo non trova la sua posizione e finisce per stare lontano dalla porta.

52’ Zapata 7,5 – Eroe della serata con un gol di prepotenza dei suoi: non segnava da novembre, questa rete potrebbe averlo definitivamente sbloccato.

Gasperini 7 – Un’altra vittoria tattica, un’altra vittoria decisa dai cambi, dagli inserimenti di Zapata, Boga e Muriel. Ora la Dea è veramente vicina alla zona Champions.