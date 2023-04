Addio a Sandro Panseri, protagonista de “Il Posto” di Ermanno Olmi: provini, supermercati e l’amore a Lourdes

Bergamo – Sandro Panseri, il protagonista del film "Il posto" (1961) di Ermanno Olmi, è morto all'età di 78 anni. Panseri era nato nel 1945 a Bergamo, aveva studiato a Treviglio e infine si era trasferito a Milano.

Il provino a Milano

All'età di 15 anni, ancora studente alla terza avviamento industriale, lesse l'annuncio in cui si riferiva che il regista Ermanno Olmi – che dopo i documentari e il primo lungometraggio del 1958 (“Il tempo si è fermato”) – stava cercando il protagonista del suo prossimo film "Il posto". Panseri si presentò a Milano per sostenere un provino e con sua stessa sorpresa riuscì ad ottenere la parte.

Il successo del film

Nella pellicola interpreta il protagonista Domenico Cantoni, un ragazzo di Meda che partecipa ad una selezione di lavoro in una grande azienda di Milano in pieno boom economico, viene assunto ma poi parcheggiato in una sede distaccata dove non potrà rivedere la bella Antonietta (interpretata da Loredana Detto, poi moglie dello stesso Olmi) della quale si è invaghito proprio durante i test per l’assunzione. Il film, bello e struggente, che proprio attraverso lo sguardo limpido e curioso del protagonista mette in scena una feroce critica alla moderna organizzazione del lavoro e all’alienazione del lavoro d’ufficio, fu un grande successo tanto da ricevere il premio della critica al Festival di Venezia e lanciare Olmi sul panorama internazionale.

Con Nanni Loy

Le strade di Olmi e Panseri si separarono dopo “Il posto”: Olmi proseguì la sua lunga e prestigiosa carriera cinematografica, Panseri invece partecipò a solo altre due pellicole: "Dal sabato al lunedì" (1962) di Guido Guerrasio, in cui interpreta il 18enne Sandrino che, insieme all’amico Enrico, intraprende un viaggio “di lavoro” ma anche sentimentale a Stresa; e il film a episodi Made in Italy (1965) di Nanni Loy.

I supermercati e Lourdes

Dopo aver fatto teatro (anche con Laura Betti), Panseri abbandonò la carriera di attore. Lavorò prima alla Edison per poi diventare direttore supermercati. Tra le sue attività ci fu anhe quella di accompagnatore di pellegrinaggi a Lourdes. Proprio durante uno di questi pellegrinaggi conobbe una ragazza francese, Marie Claire Le Masson, divenuta sua moglie, che gli ha dato tre figli.