Transizione ecologica. A2A e Bergamo: un patto efficace

Un impegno sempre più costante a favore del territorio e della transizione ecologica, l’economia circolare e lo sviluppo locale. Con un valore generato sul territorio pari a 268,4 milioni di euro, in crescita del 64,5% rispetto al 2023, e oltre 42 milioni di euro di investimenti in impianti e infrastrutture nella Bergamasca, il Gruppo A2A ha presentato ieri mattina al Kilometro Rosso, alla presenza della sindaca di Bergamo Elena Carnevali, il decimo Bilancio di sostenibilità territoriale. Il documento illustra le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo nel 2024 e le prospettive future.

I numeri sono importanti ed evidenziano l’importante attività svolta nel corso dell’ultimo anno: quasi raddoppiati gli ordini ai fornitori locali (+89%), arrivati a 220 milioni; servizio di teleriscaldamento sempre più green, con il 64% del calore da fonti non fossili, l’89% previsto per il 2025; raccolta differenziata arrivata al 77% in città e zero rifiuti inviati in discarica; oltre 240 famiglie sostenute dal Banco dell’Energia; 2mila studenti e docenti coinvolti in progetti di educazione ambientale; in 10 anni investiti circa 240 milioni di euro e distribuito valore per 1,5 miliardi. "Nel 2024 il legame con Bergamo si è ulteriormente consolidato – ha spiegato Roberto Tasca, presidente del Gruppo –. Siamo orgogliosi di affiancare l’amministrazione comunale nella sfida del Climate City Contract, che punta alla neutralità climatica entro il 2030". "Il futuro sostenibile della città passa da progetti concreti – ha aggiunto Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A –. Bergamo si conferma una delle realtà più virtuose del Paese, grazie all’efficienza dei suoi impianti e all’espansione del teleriscaldamento, che oggi rappresenta un modello europeo di decarbonizzazione urbana".

"I numeri presentati oggi – ha commentato la sindaca Elena Carnevali – testimoniano un impegno concreto, continuo e coerente con gli obiettivi di neutralità climatica". I risultati raggiunti nel 2024 confermano l’impegno di A2A nel supportare il tessuto socioeconomico bergamasco. Gli investimenti, cresciuti del 6% rispetto al 2023, superando così i 42 milioni di euro, hanno riguardato principalmente il potenziamento delle infrastrutture energetiche e ambientali: la manutenzione e lo sviluppo dei termovalorizzatori di Bergamo (rifiuti solidi urbani) e Filago (rifiuti speciali), il rinnovo delle reti di distribuzione elettrica e gas, l’estensione della rete di teleriscaldamento e la realizzazione della nuova sede del Gruppo.