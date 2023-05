Bergamo, finisce con la bici sotto un camion: muore ciclista di 45 anni

Bergamo, 16 maggio 2023 – Un’altra tragedia sulle strade lombarde e ancora un volta la vittima è un ciclista.

L’ultimo incidente mortale è avvenuto martedì mattina a Bergamo, in via Zanica all’incrocio con via Manzi. Il ciclista, un uomo di 45 anni di origine indiana, in sella alla bicicletta, si sarebbe scontrato con un camion, finendo schiacciato sotto il mezzo pesante. Inutile l’arrivo tempestivo dei soccorsi: il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista. La ricostruzione della dinamica è affidata alla polizia locale, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Si tratta dell’ennesimo incidente che vede vittima un ciclista sulle strade lombarde, il terzo solo nelle ultime 48 ore. Domenica scorsa a Calco, nel Lecchese, un 46enne è morto colpito da un’auto dopo che aveva bruscamente sterzato per evitate una grossa buca nella strada; ieri a San Giuliano Milanese un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un furgone all’interno di una cava.