Bianchi, ecco la nuova fabbrica 5.0: digitale con l’anima green

Treviglio (Bergamo) – Pomeriggio di festa ieri per la inaugurazione della nuova fabbrica Bianchi all’interno della rinnovata sede di Treviglio in frazione Battaglie, ulteriore fase della gloriosa storia dell’azienda legata alle grandi vittorie sportive di Fausto Coppi e di Felice Gimondi. L’impianto, modernissimo, è frutto dell’intervento di rigenerazione urbana dell’edificio, che da oltre mezzo secolo ospita lo stabilimento, in sinergia con il Comune di Treviglio.

Completato in 24 mesi, posiziona Bianchi tra le primissime aziende in Italia allineate agli standard di industria 5.0, grazie all’impiego di soluzioni sostenibili, innovative e all’avanguardia che mettono la persona al centro. La produttività è di 500 biciclette per turno: ciascuna posizione della linea produttiva è completamente digitalizzata, eliminando tutte le fasi di movimentazione del materiale. La nuova fabbrica ha anche un’anima green, dovuta ad un impianto fotovoltaico da 500 kw che garantisce autonomia energetica durante il periodo estivo. La temperatura interna è costantemente intorno ai 23° e tutte le funzioni sono controllate automaticamente, per produrre bici di alto livello. Il progetto mette al centro il benessere dei collaboratori con una rivisitazione ergonomica delle posizioni di lavoro: creata all’interno una Academy per la formazione continua del personale.

Il cavaliere del lavoro Salvatore Grimaldi, presidente e proprietario, nel dirsi "orgoglioso di questa nuova fabbrica che rappresenta al meglio lo spirito innovativo di Bianchi" ha ricordato che "nonostante le sfide che sta affrontando l’industria della bicicletta, oggi inauguriamo uno degli stabilimenti produttivi più avanzati al mondo, che rappresenta anche un simbolo di resilienza. Abbiamo investito non solo su una fabbrica ma nella nostra nuova casa". Grimaldi ha annunciato il nuovo ceo di Bianchi, Marco Gentili, presente alla cerimonia, che si è detto "orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Bianchi in questa fase così significativa". Due dati di bilancio: nel 2022 fatturato di 110 milioni di euro, nel 2023, 120 milioni.