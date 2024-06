Iperal a caccia di lavoratori per i supermercati: a Bergamo c’è il Job Day

Azzano San Paolo (Bergamo) – Personale per il nuovo negozio di Azzano San Paolo e per potenziare quelli già presenti nella provincia di Bergamo. Il Gruppo Iperal, la catena valtellinese di supermercati, che negli ultimi anni nella Bassa Bergamasca ha aperto punti vendita a Caravaggio, Fara D’Adda, Verdellino e Covo, è alla ricerca di lavoratori. Per questo questa mattina, dalle 9,30 alle 16,30 (senza appuntamento), all’hotel Nh di Orio al Serio, è in programma il Job Day, ovvero la selezione per cercare nuovi dipendenti.

I candidati dovranno portare con sé il curriculum. Al Job Day saranno presenti almeno dieci rappresentanti del Gruppo Iperal, tra responsabili delle risorse umane e direttori di negozi. Verranno reclutati i curriculum di tutti i candidati e ci sarà la possibilità di sostenere un breve colloquio. Iperal cerca candidati con diversi profili professionali: quelli che hanno una solida esperienza lavorativa alle spalle, chi desidera reinventarsi e giovani talenti alla ricerca della loro prima opportunità.

«Offriamo a tutti - fanno sapere dal Gruppo Iperal - un percorso di formazione su misura per la posizione scelta, insieme a possibilità concrete di sviluppo all’interno della nostra azienda". Diverse le posizioni lavorative aperte, dalla cassa al box informazioni, passando per banchi salumeria e macelleria, ortofrutta, latticini, surgelati (a libero servizio), scatolame, spesa online e bar-ristorazione. "Per le figure senior – spiegano da Iperal –, cerchiamo responsabili di negozio, capireparto, macellai, salumieri, pescivendoli ed esperti di reparto". Il nuovo supermercato Iperal di azzano San Paolo sarà inaugurato entro fine luglio al Villaggio Sereno e darà lavoro a una sessantina di dipendenti. L’edificio dove nascerà il supermercato, dismesso da diversi anni, è al centro di una rigenerazione urbana.