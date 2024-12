Urgnano, 3B Meccanica chiude: l’azienda era stata salvata grazie a un operaio diventato imprenditore

Urgnano (Bergamo), 27 dicembre 2024 – È finita la favola della 3B Meccanica di Urgnano, nella Bergamasca. L’azienda (produce lavorazioni conto terzi in ghisa) che aveva evitato il fallimento grazie a un ex dipendente nel 2019, il quale aveva rilevato l'attività, adesso chiuderà in modo definitivo i battenti. Un Natale davvero difficile per la coppia di titolari, Ferruccio Bonacina e Claudia Zini, e gli operai che lavoravano fino a pochi giorni fa nell’azienda di via San Rocco.

Il fallimento della B&B’

Nel 2017 l’allora ‘B&B’ dopo decenni di attività dichiara il fallimento, lasciando a casa quindici operai. Tra loro anche Ferruccio Bonacina, 42 anni, da 25 dipendente dell’azienda. E proprio lui si occupa di portare avanti la ditta con il curatore fallimentare fino al giugno 2018, ma non viene trovato nessun acquirente.

La svolta

Poi la svolta: il primo luglio, convinto dalla moglie 41enne, Claudia Zini, Bonacina decide di ritirare la ditta, poi liquidata, creando una nuova società, la ‘3B meccanica’. Vengono assunti a tempo pieno i 14 colleghi operai che negli anni diventano 19 perché le commesse alla 3B non mancano mai.

Cavaliere della Repubblica

La notizia finisce sui mass media facendo il giro dell’Italia, tanto che il giovane imprenditore riceve una lettera dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale gli conferisce la prestigiosa onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

La crisi

Con l’avvento della pandemia Bonacina decide di sospendere la produzione in modo da tutelare gli operai e chiede la cassa integrazione volontaria. Da fine gennaio si era già sentito il primo calo nel lavoro, abbastanza comune per il settore meccanico in tutta Italia; il virus ha impedito la ripresa ma l’azienda è rimasta in piedi. La situazione precipita a novembre 2023, quando Same, cliente principale dell’azienda e responsabile del 70% del fatturato, annulla i programmi di fornitura.

La decisione

Ed ecco che la 3B Meccanica si trova costretta a chiudere i battenti. Il sogno cominciato nel 2018 si è spezzato davanti a una amara e cruda realtà. E i 19 operai si trovano senza lavoro.