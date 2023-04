Valle Brembana, nella piccola Poscante asini in fuga a spasso per il paese

Zogno (Bergamo) – Non solo lupi e orsi. Dalla Valle Brembana arriva la segnalazione di un nuovo avvistamento, questa volta meno allarmante. Che, anzi, ha strappato un sorriso a tanti. Per le strade di Poscante, piccola frazione di Zogno (Bergamo), è stato infatti avvistato e fotografato un gruppetto di asini che si aggira tra le case.

La segnalazione è arrivata dai social, in particolare dalla pagina Facebook “Sei di Poscante se...” e risale a un giorno fa. “Ci sono 5 asini in libertà appena sotto casa mia sono ancora qua qualcuno sa a chi appartengono? Se sì, gentilmente contattate i proprietari”, scrive un utente della pagina.

Alla domanda del cittadino non sono arrivate risposte nello specifico, ma oggi, sempre sulla stessa pagina qualcun altro ha segnalato altri asini a spasso. “Buongiorno – scrive l’utente –qualcuno ha perso degli asini? Abbiamo il prato con 10 simpatici ospiti, credo siano scappati”. Anche in questo caso “il giallo” non è stato risolto e gli asinelli hanno continuato indisturbati la loro passeggiata.

Nella piccola Poscante, però, evidentemente la presenza di animali tra le case non è una novità. Ieri, sempre sulla pagina “Sei di Poscante se...”, un’altra utente segnalava: “Attenzione a salire prima del macello che ci sono caprette in strada!”.