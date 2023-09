Violenta lite a Chignolo Po (PV): donna in ospedale

CHIGNOLO PO (Pavia)

Nella lite con l’inquilino ad avere la peggio è stata la padrona di casa, quarantenne, portata con l’ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Lodi. Per la donna, per fortuna conseguenze non gravissime, ma solo lievi lesioni per una prognosi di pochi giorni. I carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Stradella, intervenuti sul posto, hanno avviato accertamenti per ricostruire quel che è successo nel pomeriggio di sabato, in via Cà De’ Massari, alla frazione Lambrinia di Chignolo Po.

Stando ai primi riscontri, la padrona di casa e l’inquilino avrebbero avuto una discussione per le competenze di una riparazione urgente nell’abitazione in locazione. Da accertare eventuali responsabilità.