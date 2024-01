Vigevano che corsa, piega anche Treviglio

Forse lo aveva detto per scaramanzia. O forse lo sperava per non doversi trovare a rincorrere le dirette avversarie. Di sicuro coach Lorenzo Pansa (nella foto) alla vigilia delle tre sfide ’’impossibili’’ previste tra fine anno e l’inizio del 2024, aveva auspicato almeno una vittoria. Invece con quella nettissima strappata domenica a Treviglio (68-90) ha fatto filotto, mettendo spalle al muro i bergamaschi dopo aver fatto lo stesso con Cremona e Torino. Adesso, per quel che conta, vista che si deve completare la prima fase e giocare tutta quella ’’ad orologio’’, la sua Elachem Vigevano è ottava solitaria nella classifica del girone Verde della A2. Una metamorfosi sorprendente, quella dei ducali, che avevano avuto un avvio complicato e toccato il fondo con la pesante sconfitta di Casale Monferrato. Da allora qualcosa però è cambiato. "Adesso abbiamo una precisa identità sia offensiva che difensiva - spiega Pansa - e a Treviglio abbiamo giocato una gara solida e di grande personalità. Abbiamo affrontato i nostri avversari, privi di Vitali, senza Bertetti e con Amici alle prese con un risentimento muscolare e che, nonostante questo, ci ha offerto 26’ di qualità. Nel secondo tempo siamo stati meno belli rispetto al primo - sottolinea ancora Pansa - ma cinici e con i giusti attributi per non lasciarsi sottrarre una vittoria meritatissima".

Insomma sinora la stagione ducale è spezzata in due: c’è un pre-Casale e un post-Casale, dove tutti, gli americani ma anche la batteria degli indigeni, ha fatto un importante passo avanti. Ora arrivano due gare che non si possono fallire: domenica al palaElachem sale Latina, poi si andrà ad Agrigento. Due sfide per consolidare la classifica e ritagliarsi una posizione di vantaggio nella seconda fase della stagione.

Umberto Zanichelli