"Verifichiamo la sua app“. Finto funzionario di banca si fa dare trentamila euro

Truffa da 30mila euro a Imbersago. La vittima è un correntista di 77 anni. Nei giorni scorso un sedicente funzionario della banca, di cui l’uomo è cliente, si è presentato a casa sua e lo ha convinto a effettuare un bonifico per verificare se l’app dell’homebanking funzionasse. Funzionava fin troppo bene, perché il truffatore, dopo aver raggirato il 77enne e avergli rubato tutti i risparmi, è sparito. Le indagini sono in corso, ma l’intestatario del conto su cui sono stati versati i 30mila euro non sarebbe rintracciabile. Sempre a Imbersago, una vedova di 85 anni ha consegnato mille euro più gioielli a un sedicente avvocato che le ha chiesto soldi e oro col pretesto di pagare la cauzione per liberare il figlio arrestato, circostanza inventata.