Vendita della società. Aliberti è pronto al dopo Di Nunno ma cerca ancora soci

Aniello Aliberti fa sul serio ma per acquistare il Lecco (nella foto il patron Di Nunno) vuole l’appoggio di altri soci e ha fissato una dead line: la fine della prossima settimana. Le intenzioni del manager di origini campane ma bergamasco di adozione sono chiare: acquistare il Lecco insieme ad altri soci e non in solitaria. "Gli incontri con gli sponsor sono stati molto soddisfacenti - dice Aliberti -, tutti hanno manifestato la voglia di continuare a supportare il Lecco e la gran parte di loro confermerebbe quanto versato l’anno scorso con la squadra in serie B anche dopo la retrocessione in C. E qualcuno si è detto favorevole ad aumentare la sponsorizzazione…".

Un ottimo inizio. "Sì, l’appoggio degli sponsor fa molto piacere ed è importantissimo anche se sappiamo tutti che la maggior parte dei soldi per la gestione della società la debbano poi mettere i soci".

Ecco passiamo alla nota dolente, la ricerca dei soci. "Io ho intenzione di acquisire il Lecco ma lo farò solo se ci saranno con me altri soci, altri azionisti. Li sto cercando, di contatti ce ne sono alcuni ma per ora nulla di concreto. E il tempo stringe, voglio chiudere eventualmente la trattativa al più presto perché poi ci sono delle scadenze da rispettare (a partire dall’iscrizione al campionato del 4 giugno)". Fulvio D’Eri