Vendeva cellulari dalla mela taroccata. Piazzista denunciato

Denunciato dalla Polizia locale di Palosco per possesso di merce contraffatta: sull’auto aveva diversi articoli Apple inscatolati e pronti alla vendita. A finire nei guai ieri mattina, giovedì, un giovane di Napoli, fermato a Palosco dagli agenti durante un normale controllo alla circolazione stradale. Dalla verifica dei documenti è risultato che il giovane risultava avere a carico numerosi precedenti, tra cui vendita e possesso di merce contraffatta, oltre ad avere in pendenza un rintraccio per notifica di provvedimento di sospensione della patente di guida. Il denunciato stava preparando la merce per la vendita, Iphone 15 pro, Apple watch ultra due, Apple airpods e Apple battery pack, tutta merce inscatolata e pronta alla vendita con tanto di marchio sulla confezione e sulle custodie del valore di oltre 5mila euro. F.D.