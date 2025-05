Romano di Lombardia, scoperti veicoli rubati al Parco del Serio: all’interno materiale da scasso

In totale, sono stati rinvenuti otto veicoli di provenienza furtiva, di cui sei autocarri cassonati e due autovetture, tutti rubati nel corso del mese di maggio in diverse località del nord Italia. Non solo, a bordo dei mezzi è stato rinvenuto materiale che fa pensare a un utilizzo operativo per la commissione di furti e rapine